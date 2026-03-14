Bosse sollten denken, wie ihr Ordner im Rollstuhl

Sonne, Schweiß und gute Stimmung entlang der Donau
SPORTLICH DURCH LINZ
Vom Vorzeige- zum Chaosklub! Dieses traurige Bild gab zuletzt der FC Hertha Wels trotz sportlich ansprechender Leistungen aufgrund eines klub-internen Mega-Streits ab. Auch weil beim Aufsteiger der 2. Fußball-Liga nicht alle so denken, wie ein 60-jähriger Ordner, der im Rollstuhl sitzt . . .
„Das ist mein Verein – und zu dem steh‘ ich“, sagte der Mann in der gelben Ordnerweste, obwohl er bei diesen Worten saß. Wie immer – nämlich im Rollstuhl . . .
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