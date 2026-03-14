Bosse sollten denken, wie ihr Ordner im Rollstuhl

Vom Vorzeige- zum Chaosklub! Dieses traurige Bild gab zuletzt der FC Hertha Wels trotz sportlich ansprechender Leistungen aufgrund eines klub-internen Mega-Streits ab. Auch weil beim Aufsteiger der 2. Fußball-Liga nicht alle so denken, wie ein 60-jähriger Ordner, der im Rollstuhl sitzt . . .