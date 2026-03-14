Giant Slalom in Aare
Strong as an ox! Scheib races to the RTL Globe with a victory
Julia Scheib is gunning for victory in the giant slalom in Aare. At the halfway point, the Styrian is just eleven hundredths of a second behind Camille Rast’s best time. If Scheib wins, she’s guaranteed to take home the small crystal globe.
The current standings:
The first run, however, ended bitterly for Mikaela Shiffrin. The American was on her way to a clear best time when she nearly missed a gate just before the finish line and had to slow down. She is now 2.29 seconds behind the best time.
Stephanie Brunner trails by 2.27 seconds, while Franziska Gritsch crossed the finish line 3.08 seconds behind. Nina Astner had to stop her run due to pain. The second run begins at 1 p.m.
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