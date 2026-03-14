Das Unvorhersehbare beeindruckte Liefering

Um circa 19 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Anpfiff, traf der Mannschaftsbus des FC Liefering – begleitet von Polizei und Pfiffen wie auch Buhrufen – beim Max Aicher Stadion ein. Dabei musste der Busfahrer viel Geschick beweisen. Denn auf dem einspurigen Weg zu wenden, entpuppte sich als erste Herausforderung für die Jungbullen. Beim ersten Betreten des Rasens in Maxglan merkte man den Spielern die Vorfreude auf das Duell gleich an. Die Pfiffe und der Hass, der ihnen entgegengebracht wurden, schien den Talenten zu gefallen. Da wurde beim einen oder anderen freilich das Handy gezückt.