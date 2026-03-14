Das Unvorhersehbare beeindruckte Liefering

Liefering musste sich im Zweitliga-Derby gegen Austria Salzburg mit 0:2 geschlagen geben. Zu Beginn spielten die Jungbullen ihren Stiefel runter, allerdings ohne ein Tor zu erzielen. Und dann brachte ein Gegentreffer das Stadion zum Beben.
Um circa 19 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Anpfiff, traf der Mannschaftsbus des FC Liefering – begleitet von Polizei und Pfiffen wie auch Buhrufen – beim Max Aicher Stadion ein. Dabei musste der Busfahrer viel Geschick beweisen. Denn auf dem einspurigen Weg zu wenden, entpuppte sich als erste Herausforderung für die Jungbullen. Beim ersten Betreten des Rasens in Maxglan merkte man den Spielern die Vorfreude auf das Duell gleich an. Die Pfiffe und der Hass, der ihnen entgegengebracht wurden, schien den Talenten zu gefallen. Da wurde beim einen oder anderen freilich das Handy gezückt.
Auch im Spiel selbst wirkten die Jungbullen von der mächtigen Kulisse unbeeindruckt. Bis plötzlich das Unvorhersehbare passierte und die Austria in Führung ging. Da halfen auch die Champions-League-Erfahrung von Anrie Chase oder die Klub-WM-Einsätze von Christian Zawieschitzky nichts. Dann bekamen die Hausherren mit den lautstarken Fans im Rücken eine extrem breite Brust und die Mannschaft von Trainer Danny Galm wirkte kurz verunsichert.
Und so war es am Ende ein leichtsinniger Fehler von Zawieschitzky, der das 0:2 kostete und dem hoch veranlagten Goalie davor wohl auch sehr selten passiert ist. So cool wie vor dem Spiel blieb Liefering dann doch nicht. Und keine 25 Minuten nach Abpfiff rollte der Bus wieder davon . . .
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