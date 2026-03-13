Vorteilswelt
Schmuggler erwischt

Polizeihund „Denver“ hatte den richtigen Riecher

Oberösterreich
13.03.2026 14:27
Der Diensthund fand im Auto des Irakers Suchtmittel.
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Bei einer Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Drogenkriminalität ging den Beamten ein Iraker (20) ins Netz. Polizeihund „Denver“ hatte den richtigen Riecher und erschnüffelte im Sportwagen des 20-Jährigen verschiedene Suchtmittel.

0 Kommentare

Ein Großaufgebot an Polizisten und Polizeidiensthunden führte Anfang Februar in Braunau eine Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Drogenkriminalität durch. Dabei nahm Diensthund „Denver“ den Sportwagen eines Irakers (20) unter die Lupe und wurde fündig.

Polizeihund schlug an
Der „Superschnüffler“ fand je ein Kilo Kokain und Marihuana. Außerdem stellten die Polizisten Handys, Bargeld, Pfefferspray und einen Baseballschläger sicher. Ermittlungen ergaben, dass die Suchtmittel für den Verkauf in Österreich bestimmt waren und der beschäftigungslose Iraker als Kurierfahrer für ausländische Banden agiert hatte.

Drogenkurier in Haft
Der 20-Jährige wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried ins Gefängnis eingeliefert. Es wurde Untersuchungshaft verhängt.

Oberösterreich

