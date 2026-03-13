Polizeihund „Denver“ hatte den richtigen Riecher

Polizeihund schlug an

Der „Superschnüffler“ fand je ein Kilo Kokain und Marihuana. Außerdem stellten die Polizisten Handys, Bargeld, Pfefferspray und einen Baseballschläger sicher. Ermittlungen ergaben, dass die Suchtmittel für den Verkauf in Österreich bestimmt waren und der beschäftigungslose Iraker als Kurierfahrer für ausländische Banden agiert hatte.