Bei einer Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Drogenkriminalität ging den Beamten ein Iraker (20) ins Netz. Polizeihund „Denver“ hatte den richtigen Riecher und erschnüffelte im Sportwagen des 20-Jährigen verschiedene Suchtmittel.
Ein Großaufgebot an Polizisten und Polizeidiensthunden führte Anfang Februar in Braunau eine Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Drogenkriminalität durch. Dabei nahm Diensthund „Denver“ den Sportwagen eines Irakers (20) unter die Lupe und wurde fündig.
Polizeihund schlug an
Der „Superschnüffler“ fand je ein Kilo Kokain und Marihuana. Außerdem stellten die Polizisten Handys, Bargeld, Pfefferspray und einen Baseballschläger sicher. Ermittlungen ergaben, dass die Suchtmittel für den Verkauf in Österreich bestimmt waren und der beschäftigungslose Iraker als Kurierfahrer für ausländische Banden agiert hatte.
Drogenkurier in Haft
Der 20-Jährige wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried ins Gefängnis eingeliefert. Es wurde Untersuchungshaft verhängt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.