Cher: „Männer in meinem Alter sind alle tot“

„Ja, sie wurden von Frauen wie mir erzogen“, stimmte Cher zu. Dass sie jüngere Männer datet, will sich die 77-Jährige auch von niemandem verbieten lassen. Kritik an ihrer Beziehung mit dem 38-jährigen Def Jam-Manager Alexander Edwards wies sie beispielsweise 2022 bei Twitter zurück: „Habt Ihr nichts Besseres zu tun?“, fragte sie damals, nur um festzustellen: „Es ist mir komplett egal, was irgendjemand denkt.“