Torten, Macarons und Co. gibt’s im Cake Studio

Wer nach dem Marktbesuch am Klagenfurter Benediktinermarkt noch Lust auf etwas Süßes hat, darf sich freuen. Im neu eröffneten Cake Studio wird jede Naschkatze fündig. Torten gibt’s auch auf Bestellung.
„Zwei Jahre ist das jetzt schon her“, erinnert sich Lucie Miskovska an die Zeit, als sie sich selbstständig gemacht hat. Als Auftragskonditorin bietet mit „Alles Ocake“ Torten für allerlei Anlässe wie Hochzeiten, Taufen, Geburtstage und Co. an – hat aber auch bunte Macarons, Brownies, Cheesecakes und vegane Süßspeisen auf Lager. In ihrer Produktionsstätte, dem Hefehaus in Feldkirchen, gibt es die Köstlichkeiten zu kaufen. „Und nun war die Zeit reif für einen Standort in der Landeshauptstadt, wo ich ja auch wohne“, erzählt sie.
Mitten im Zentrum
Bereits vor einem Jahr begann die Suche nach einem zentralen Geschäftslokal, dann ging alles ganz schnell: In ihrem neu eingerichteten Cake Studio in der Paradeisergasse 3, direkt um die Ecke vom Neuen Platz, können Kunden bestellte Torten abholen – oder sich von den handgemachten und liebevoll dekorierten Mehlspeisen inspirieren lassen.
Erfolgreicher Start trotz ominösen Datums
„Wir bieten hier Zimtschnecken, Cookies, Tortenstücke und mehr zum gleich essen oder mitnehmen an. Und es gibt kolumbianischen Kaffee!“, freut sich die Unternehmerin über die gelungene Eröffnung am heutigen Freitag, den 13. – zwei Monate lang wurde umgebaut, eingerichtet und alles vorbereitet: „An den Tagen vorher war ich schon ziemlich aufgeregt! Aber jetzt, wo ich sehe, dass alles klappt, bin ich sehr zufrieden und glücklich.“
Denn schon am ersten Tag war das neue Cake Studio, in dem übrigens auch Brot aus dem Hefehaus vorrätig ist, gut besucht. In Zukunft plant Miskovska auch Kurse und Workshops – Platz dafür hätte sie. Zurzeit steht die Konditorin selbst hinter der Theke, schon bald bekommt sie für den Klagenfurter Standort Unterstützung. Wer nach dem heutigen Besuch am Benediktiner Markt also noch Lust auf ein Stück Torte und eine Tasse Kaffee hat, braucht nur wenige Meter zu gehen: Das Cake Studio hat ab sofort immer freitags von 11 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.
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