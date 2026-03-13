Torten, Macarons und Co. gibt’s im Cake Studio

Denn schon am ersten Tag war das neue Cake Studio, in dem übrigens auch Brot aus dem Hefehaus vorrätig ist, gut besucht. In Zukunft plant Miskovska auch Kurse und Workshops – Platz dafür hätte sie. Zurzeit steht die Konditorin selbst hinter der Theke, schon bald bekommt sie für den Klagenfurter Standort Unterstützung. Wer nach dem heutigen Besuch am Benediktiner Markt also noch Lust auf ein Stück Torte und eine Tasse Kaffee hat, braucht nur wenige Meter zu gehen: Das Cake Studio hat ab sofort immer freitags von 11 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.