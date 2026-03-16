Frühlingserwachen in Teich und Garten

Nur in naturnahen Gärten gibt es genug Nahrung

Sobald eine passende Kinderstube bereitet ist, hat die Futtersuche oberste Priorität. Für die Aufzucht ihrer Jungen benötigen viele Vogelarten große Mengen an Insekten. Nur in einem naturnah gestalteten Garten mit heimischen Wildpflanzen, Bäumen und Sträuchern finden die Elterntiere genügend Nahrung, um die hungrigen Schnäbel zu stopfen. Asthaufen, Totholz und Steinmauern bieten zusätzlich Lebensräume für zahlreiche Kleintiere. Neben Vögeln profitieren auch Igel von einem naturnahen Garten. Die stacheligen Vierbeiner verlassen meist Anfang April ihre Winterquartiere. Wer sie unterstützen möchte, setzt am besten auf insektenfreundliche Hecken aus heimischen Gehölzen wie Weißdorn, Hainbuche oder Wildrose statt auf Thuja oder Kirschlorbeer. Eine sogenannte Benjeshecke – ein aufgeschichteter Haufen aus Ästen und Zweigen – bietet besonderen Schutz: Hier kann der Igel sein Tagesquartier anlegen und findet reichlich Nahrung.