Opfer (25) nach Messerangriff: „Wir lieben uns“

Im Zeugenstand nimmt die zierliche 25-Jährige Platz. Auch sie scheint eine verdrehte Sicht auf die Ereignisse zu haben: „Ich hätte sowas nie erwartet. Wir lieben uns eigentlich.“ Dabei war die Beziehung von Gewalt gezeichnet. „Es kam immer wieder zu Anzeigen und Polizeieinsätzen“, so die Staatsanwältin. Wohl auch ein Grund, warum die Nachbarn im September so schnell die Polizei alarmierten – nur deshalb überlebte die junge Frau. Sieben Tage lag sie im Koma.