Frau nach Messerattacke in Wien in Lebensgefahr!

Schockierende Szenen Donnerstagfrüh in Wien-Meidling: Hilfeschreie einer jungen Frau hallten durch das Stiegenhaus – besorgte Nachbarn wählten sofort den Polizeinotruf.
Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos eintrafen, bot sich ihnen ein Bild des Grauens: Eine Österreicherin lag schwer verletzt in ihrer Wohnung, übersät mit mehreren Stichwunden. Die Berufsrettung brachte sie sofort in den Schockraum eines Spitals. Ihr Zustand ist lebensbedrohlich.
25-jähriger Österreicher dringend tatverdächtig
In der Wohnung befand sich auch ein gleichaltriger Landsmann (25), der sofort festgenommen wurde. Er soll laut Wiener Polizei dringend tatverdächtig sein. Die mutmaßliche Tatwaffe – ein Küchenmesser – konnte sichergestellt werden.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Süd) ermittelt nun in dem blutigen Fall. In welchem Verhältnis das Opfer und der Verdächtige stehen, ist aktuell noch Gegenstand der Untersuchungen.
Tödliche Gewalt an Frauen
Es ist nicht die erste Bluttat in diesem Jahr, die das Land zu tief bestürzt. Seit Beginn des Jahres war es bereits zu neun Frauenmorden in Österreich gekommen. Erst am 21. August wurde eine 61-jährige Frau von ihrem Partner mit einem Messer erstochen. Zudem wurden bis zum 12. Mai 16 Fälle schwerer Gewalt an Frauen registriert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.