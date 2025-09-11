Frau nach Messerattacke in Wien in Lebensgefahr!

Tödliche Gewalt an Frauen

Es ist nicht die erste Bluttat in diesem Jahr, die das Land zu tief bestürzt. Seit Beginn des Jahres war es bereits zu neun Frauenmorden in Österreich gekommen. Erst am 21. August wurde eine 61-jährige Frau von ihrem Partner mit einem Messer erstochen. Zudem wurden bis zum 12. Mai 16 Fälle schwerer Gewalt an Frauen registriert.