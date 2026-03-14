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Mit Farbpalette durchs Kirchenjahr: Sonntag rosa

Kärnten
14.03.2026 20:01
Ein Blick in einen Schrank in einer Sakristei: Die Farben der Kaseln wählt der Priester nicht ...
Ein Blick in einen Schrank in einer Sakristei: Die Farben der Kaseln wählt der Priester nicht nach seiner Tagesverfassung, sondern nach der Bedeutung im Kirchenjahr.(Bild: Diözesan-Pressestelle)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Violett, rosa, weiß, grün, rot, schwarz: Nicht nach Geschmack, Stimmung oder gar Teint wählen Priester, Diakone und Ministranten die Farbe der liturgischen Gewänder. Die liturgischen Farben haben stets eine Bedeutung im Kirchenjahr. Vor Ostern wechselt die Farbe mehrfach.

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Bunt wie das Leben ist auch das Kirchenjahr. Hier drücken die Farben nicht nur Gefühle, sondern auch Botschaften aus. Am vierten Fastensonntag, der heuer auf den 15. März fällt, trägt der Priester beispielsweise rosa: Nur am vierten Fastensonntag und am dritten Adventsonntag, zu Gaudete – Freuet euch!, kommt rosa als liturgische Farbe vor. 

Vorfreude in Rosa
Rosa ist die Farbe der Vorfreude. Der vierte Fastensonntag, der Sonntag Laetare – Freue dich!, steht im Zeichen der Vorfreude auf das große Fest, das nach der Vorbereitungszeit, der Fastenzeit, gefeiert wird. 

Radiomesse aus Bleiburg

Am Laetare-Sonntag, 15. März, wird der Gottesdienst aus Bleiburg österreichweit via Radio übertragen. Von 10 bis 11 Uhr können Gläubige übers Regionalradio Ö2 den zweisprachigen Gottesdienst mitfeiern. Stadtpfarrer Ivan Olip zelebriert die Messe: „Eine gute Gelegenheit, die Pfarre Bleiburg/Pliberk als größte zweisprachige Pfarre Kärntens in ihrer Vielfalt zu präsentieren!“

Laetare bedeutet Freue dich. Der Name kommt vom Introius des Tages: „Laetare Ierusalem!“ – „Freut euch mit Jerusalem!“ 

Violetter Umbruch
Violett ist die Farbe der Fastenzeit, die Farbe der Buße und Umkehr. In der Farbpsychologie gilt violett als Farbe des Umbruchs, der Verwandlung und des Neubeginns. Priester und Diakone tragen in der österlichen Fastenzeit und im Advent, der Vorbereitungszeit auf Weihnachten, violette Messgewänder. Ab dem 5. Fastensonntag, dem sogenannten Passionssonntag, werden Kreuze und Standbilder mit violetten Tüchern verhüllt.

Bei der Beichte tragen Priester eine violette Stola als Zeichen der Umkehr und Buße. Bei Gottesdiensten für Verstorbene ist ebenfalls die violette Farbe vorgesehen – oder schwarz. 

Licht und rein
Weiß gilt als Farbe des Lichts, der Reinheit, der Unschuld. Zu Ostern, zur Auferstehung Christi, sind die Kirchen weiß geschmückt, Priester und Diakone tragen von der Feier der Osternacht bis zum Samstag vor Pfingsten weiße Messgewänder. In der Weihnachtszeit, von der Christmette bis zum Fest der Taufe des Herrn, das jeweils am Sonntag nach dem 6. Jänner gefeiert wird, wird ebenfalls die Farbe Weiß verwendet.

Bei Marienfesten, Engelfesten, Gedenktagen von Heiligen, die keine Märtyrer sind, bei Taufen und Hochzeiten ist Weiß die Liturgiefarbe. Als Alternative kann noch Gold eingesetzt werden.

Blut, Kraft, Leidenschaft
Rot steht für intensive Gefühle, für Energie, Liebe, Leidenschaft, Kraft, für das Feuer und das Blut und das Opfer. Am Palmsonntag, heuer am 29. März, und  Karfreitag, heuer am 3. April, erinnert die liturgische Farbe Rot an das Leiden Jesu.

Zu Pfingsten symbolisiert das rote Messgewand das Feuer des Heiligen Geistes. Bei der Firmung tragen die Priester ebenfalls rote Messgewänder. Rot ist auch die liturgische Farbe am Fest der Kreuzerhöhung sowie an Gedenktagen von Märtyrern, an dessen Blut die Farbe Rot erinnert. 

Alltagsfarbe
Grün, die Farbe der Hoffnung, der Natur, des Wachstums und Lebens, der Harmonie und Ruhe wird für die Zeiten zwischen den großen Festen verwendet – als liturgische Alltagsfarbe.

Schwarz symbolisiert bei uns die Trauer, die Klage, den Tod und wird daher zu Allerseelen und bei Begräbnissen getragen.

Diese liturgische Farbenlehre geht auf das Messbuch „Missale Romanum“ aus dem Jahr 1570 zurück und ist somit seit mehr als 450 Jahren in der katholischen Kirche üblich.

Auch außerhalb der Liturgie und für nicht geweihte Menschen gibt es einige Farbzuweisungen: Die Farbe der Unschuld und Reinheit ist nach wie vor bei Brautkleidern beliebt. Trauerkleidung ist in unseren Breiten schwarz. 

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