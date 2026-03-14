Mit Farbpalette durchs Kirchenjahr: Sonntag rosa

Am Laetare-Sonntag, 15. März, wird der Gottesdienst aus Bleiburg österreichweit via Radio übertragen. Von 10 bis 11 Uhr können Gläubige übers Regionalradio Ö2 den zweisprachigen Gottesdienst mitfeiern. Stadtpfarrer Ivan Olip zelebriert die Messe: „Eine gute Gelegenheit, die Pfarre Bleiburg/Pliberk als größte zweisprachige Pfarre Kärntens in ihrer Vielfalt zu präsentieren!“

Laetare bedeutet Freue dich. Der Name kommt vom Introius des Tages: „Laetare Ierusalem!“ – „Freut euch mit Jerusalem!“