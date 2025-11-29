Günstiger wohnen: Worauf Mieter verzichten können

Auf dem privaten Markt laufen die Mieten davon. In manchen Wiener Bezirken schossen die Preise innerhalb eines Jahres um 40 Prozent nach oben – wir berichteten (https://www.krone.at/3970164). Über sämtliche Stadtteile gerechnet sind es immer noch 10 Prozent in zwölf Monaten.