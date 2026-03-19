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Seehotel Herlinde: Traumurlaub am Neusiedlersee

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19.03.2026 00:01
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Entdecken Sie das Seehotel Herlinde, Ihr perfektes Urlaubsziel am Neusiedlersee. Genießen Sie die ruhige Lage mit direktem Seezugang, hervorragender regionaler Küche und exklusivem Strandbar-Flair. Ideal für Familien und barrierefrei gestaltet, verspricht das Hotel entspannte Tage in traumhafter Umgebung.

Im Herzen des idyllischen Neusiedlersees erwartet das 4 Sterne Seehotel Herlinde seine Gäste für einen unvergesslichen Aufenthalt. Direkt am Ufer gelegen, kombiniert unser Haus Ruhe und Erholung mit der Nähe zum lebhaften Zentrum. Kulinarische Genüsse bietet das Hotel in der Seestub’n und auf der Seeterrasse, wo Sie mit regionalen Schmankerln und saisonalen Spezialitäten verwöhnt werden.

Am Abend lädt die hauseigene Moskito Bar zum Entspannen ein, während im Sommer der Strand mit coolen Sounds und atemberaubenden Sonnenuntergängen lockt.

Urlaub für die ganze Familie
Für die kleinen Gäste bietet das Seehotel Herlinde ein kinderfreundliches Ambiente mit Spielzimmer, Büchern, Spielen und einer speziellen Kinderkarte im Restaurant. Die neu renovierten Zimmer garantieren mit Flexinno Funktionsbetten besten Schlafkomfort für die ganze Familie. Gäste im Rollstuhl genießen dank barrierefreier Zugänge und angepasster Einrichtungen einen sorgenfreien Aufenthalt.

Zu den Inklusivleistungen des Hotels gehören eine exklusive Flasche Wein aus dem hauseigenen Weinbau zur Begrüßung in jedem Zimmer, eine Minibar  mit Durstlöschern für den persönlichen Genuss, sowie der Verleih von Strandliegen und Strandtüchern, um entspannte Stunden am See zu verbringen. Die Nutzung der Saunalandschaft bietet perfekte Entspannungsmomente, während der Bademantelverleih für den Wellnessbereich den Komfort abrundet. 

Modernste Unterhaltung wird durch Sky TV in allen Zimmern und Sky Sports in der Moskito Bar garantiert. Abgerundet wird das Angebot durch die inkludierte Burgenland Card, die zu spannenden Erkundungstouren in der Region einlädt und den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Machen Sie das Seehotel Herlinde zu Ihrem nächsten Urlaubsziel und erleben Sie unvergleichliche Tage am Neusiedlersee. Buchen Sie jetzt, um sich Ihr persönliches Stück Paradies zu sichern. Mehr Informationen zu dem Seehotel Herlinde finden Sie HIER

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