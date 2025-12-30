Herzinfarkt! Was Ersthelfer nun beachten müssen

Ein stechender Schmerz, der plötzlich in die Brust fährt. Kalter Schweiß, Atemnot – und Sekunden später bricht der Betroffene zusammen. Wer jetzt richtig reagiert, kann Leben retten. Wie das funktioniert, zeigen Harald Radschopf und Georgia Praska im neuesten Teil der „Krone“-Serie „Helfen rettet Leben“.