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Feuerwehr im Einsatz

Chlorgasaustritt nach Umfüllarbeiten in Hotel

Tirol
22.03.2026 20:49
Mit spezieller Ausrüstung brachte die Feuerwehr die Lage unter Kontrolle.
Mit spezieller Ausrüstung brachte die Feuerwehr die Lage unter Kontrolle.(Bild: Feuerwehr Reutte)
Porträt von Nadine Isser
Von Nadine Isser

Ein Angehöriger des Hotelbetreibers füllte am Sonntag versehentlich Chlor in einen Kanister mit Ph-Senker, eine chemische Reaktion war die Folge. Unter Atemschutz rückte die Feuerwehr an und entschärfte die brenzlige Lage. 

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Glücklicherweise befanden sich keine Gäste im geschlossenen Hotel in der Tiroler Gemeinde Nesselwängle, als ein Angehöriger des Betreibers leere, für die Chlorgasversorgung des Schwimmbades notwendige Kanister aus dem Technikraum entsorgen wollte. Er füllte dabei den Restinhalt von einem Kanister in einen anderen – mit fatalen Folgen.

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