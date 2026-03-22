Chlorgasaustritt nach Umfüllarbeiten in Hotel

Ein Angehöriger des Hotelbetreibers füllte am Sonntag versehentlich Chlor in einen Kanister mit Ph-Senker, eine chemische Reaktion war die Folge. Unter Atemschutz rückte die Feuerwehr an und entschärfte die brenzlige Lage.
Glücklicherweise befanden sich keine Gäste im geschlossenen Hotel in der Tiroler Gemeinde Nesselwängle, als ein Angehöriger des Betreibers leere, für die Chlorgasversorgung des Schwimmbades notwendige Kanister aus dem Technikraum entsorgen wollte. Er füllte dabei den Restinhalt von einem Kanister in einen anderen – mit fatalen Folgen.
Versehentlich Chlor und PH-Senker vermischt
„Es kam versehentlich zur Vermischung von Chlor und PH-Senker“, teilte die Polizei mit. Dadurch wurde eine chemische Reaktion ausgelöst, die Folge war eine Verpuffung mit Gasentwicklung. Die alarmierten Feuerwehren Nesslewängle, Tannheim und Reutte (mit Spezialausrüstung) bargen den Kanister mit dem gefährlichen Gemisch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.