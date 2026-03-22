Chlorgasaustritt nach Umfüllarbeiten in Hotel

Glücklicherweise befanden sich keine Gäste im geschlossenen Hotel in der Tiroler Gemeinde Nesselwängle, als ein Angehöriger des Betreibers leere, für die Chlorgasversorgung des Schwimmbades notwendige Kanister aus dem Technikraum entsorgen wollte. Er füllte dabei den Restinhalt von einem Kanister in einen anderen – mit fatalen Folgen.