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Sekundenschlaf

Mann erlitt Platzwunde am Kopf nach Pkw-Überschlag

Tirol
22.03.2026 20:58
Der Mann wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
Der Mann wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nadine Isser
Von Nadine Isser

Sekundenschlaf mit fatalen Folgen: Ein 87-Jähriger prallte mit seinem Pkw gegen einen Strommast und stürzte sich überschlagend die Böschung hinunter. Eine zufällig anwesende Notärztin leistete Erste Hilfe.

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Auf der Brennerbundesstraße in der Gemeinde Matrei am Brenner kam es am Sonntag gegen 16.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Einheimischer (87) ist laut eigenen Angaben kurz eingeschlafen und so auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei berichtet. Ein ihm entgegen kommender Pkw-Lenker konnte noch in letzter Sekunde ausweichen, doch der 87-Jährige kam von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Strommast und stürzte dann sich überschlagend die Böschung hinunter.

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Platzwunde, aber ansprechbar
„Eine zufällig anwesende Notärztin leistete Erste Hilfe“, so die Polizei. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf, war aber ansprechbar. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Hall gebracht. Die B182 war kurzzeitig komplett gesperrt.

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