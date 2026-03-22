Mann erlitt Platzwunde am Kopf nach Pkw-Überschlag

Auf der Brennerbundesstraße in der Gemeinde Matrei am Brenner kam es am Sonntag gegen 16.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Einheimischer (87) ist laut eigenen Angaben kurz eingeschlafen und so auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei berichtet. Ein ihm entgegen kommender Pkw-Lenker konnte noch in letzter Sekunde ausweichen, doch der 87-Jährige kam von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Strommast und stürzte dann sich überschlagend die Böschung hinunter.