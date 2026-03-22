Sagenhaftes Solo! Hodgkinson wie von anderem Stern

Zweites Gold für García

Wie immer standen (neben den Staffeln) die Mittelstrecken im Mittelpunkt. Gab es hier einen doppelten Erfolg der Briten, so holte der Spanier Mariano García bei den Männern über 1500 m zum zweiten Mal nach Glasgow 2022 Gold bei einer Hallen-WM. Im Finale setzte er sich in 3:39,63 vor dem Freiluft-Weltmeister von Tokio 2025, Isaac Nader (Por/3:40,95), und Adam Spencer (Aus/3:40,78) durch. So schade, dass Raphael Pallitsch, im Vorjahr in Nanjing WM-Siebenter, wegen seiner gesundheitlichen Probleme die Hallen-Saison vorzeitig hatte beenden müssen. In diesem Endlauf von Torun wäre viel für ihn möglich gewesen. Die 800 m wurden eine Beute von Cooper Leutkenhaus (USA/1:44,24).