Wolf verliert mit NY City FC gegen Messi und Co.!

Der Steirer Hannes Wolf hat sich mit dem New York City FC in der Major League Soccer (MLS) dem Starensemble von Inter Miami um Lionel Messi mit 2:3 geschlagen geben müssen!
Die New Yorker kassierten im fünften Saisonspiel ihre erste Niederlage, liegen als Zweiter der Eastern Conference vorerst aber weiter knapp vor Inter Miami.
Messi trifft per Freistoß
Der achtmalige Weltfußballer Messi traf im Yankee Stadium per Freistoß zum 2:2 (61.).
Wolf wurde in der 83. Minute beim Stand von 2:3 ausgewechselt.
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