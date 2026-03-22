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Erste Saisonniederlage

Wolf verliert mit NY City FC gegen Messi und Co.!

Fußball International
22.03.2026 20:49
Hannes Wolf (l.)
Hannes Wolf (l.)(Bild: AFP/JORDAN BANK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Steirer Hannes Wolf hat sich mit dem New York City FC in der Major League Soccer (MLS) dem Starensemble von Inter Miami um Lionel Messi mit 2:3 geschlagen geben müssen!

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Die New Yorker kassierten im fünften Saisonspiel ihre erste Niederlage, liegen als Zweiter der Eastern Conference vorerst aber weiter knapp vor Inter Miami.

Messi trifft per Freistoß
Der achtmalige Weltfußballer Messi traf im Yankee Stadium per Freistoß zum 2:2 (61.).

Wolf wurde in der 83. Minute beim Stand von 2:3 ausgewechselt.

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