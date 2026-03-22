Tragisch! Tiroler Pool-Legende starb mit 54 Jahren

Österreichs Poolbillard-Sport trägt Trauer, denn einer unserer Größten seiner Zunft ist tot – im Alter von gerade einmal 54 Jahren ist Werner Duregger nach langem, schwerem Leiden gestorben!
Der Tiroler hatte 1992 heimische Sportgeschichte geschrieben, als er als erster Österreicher überhaupt einen Poolbillard-Europameistertitel erringen konnte …
Geschafft hatte er das einst bei der Heim-Europameisterschaft in Velden am Wörthersee im 9-Ball-Endspiel gegen den Belgier Mario Lannoye. Zwei Jahre zuvor war er zudem noch im Junioren-Bereich Europameister in der Disziplin 14.1-endlos geworden.
„Für Meilenstein in unserer Sport-Historie gesorgt!“
Wenig überraschend war Duregger, laut Verband einer der „progressivsten und charismatischsten Spieler“ Österreichs, auch in der Heimat sehr erfolgreich, wie insgesamt sieben Einzelstaatsmeistertitel und zwei Bundesliga-Titel bewiesen.
„Unser Mitgefühl und Beileid gilt seiner Familie. Er hat mit dem Gewinn des ersten Poolbillard-Europameistertitels bei den Herren für Österreich für einen Meilenstein in unserer Sport-Historie gesorgt und wird unvergessen bleiben“, sagte Norbert Engel, Präsident des Österreichischen Poolbillard-Verbands.
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