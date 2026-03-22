Kühbauer: „… dann hätten wir einen Dreier gemacht“

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Wenn das Spiel nur eine Minute gedauert hätte, dann hätten wir einen Dreier gemacht. Man kann nicht besser reinstarten, dann haben wir aber zu schnell das Tor bekommen, bei einem Corner nicht gut verteidigt. Rapid hat dann das Spiel übernommen, es hat optisch gut ausgeschaut, sie haben auch verdient das 2:1 geschossen. Wir haben von der Aggressivität in der ersten Hälfte nicht so gespielt, wie wir es können und unser Spiel allgemein nicht wie gewünscht auf den Platz gebracht. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel übernommen, wieder durch einen Corner aber das dritte Gegentor bekommen. Trotzdem sind wir im Spiel geblieben, machen das 2:3, haben dann aber wieder zu schnell das 2:4 bekommen. Dann war das Spiel durch. Wir können es besser machen. Rapid hat es aber auch ganz gut gemacht, speziell erste Hälfte.“