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Oster-Gewinnspiel 2026

23. März: Starke Reinigungshelfer für Ihr Zuhause

Ostern
23.03.2026 00:01
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Nutzen Sie Ihre Gewinnchance und holen Sie sich einen dieser attraktiven Tagespreise.
Nutzen Sie Ihre Gewinnchance und holen Sie sich einen dieser attraktiven Tagespreise.(Bild: Krone Kreativ)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Auch am zweiten Tag des großen „Krone“-Ostergewinnspiels warten wieder tolle Preise auf Sie! Wir verlosen 8x Dyson V8 Advanced, 2x Kärcher RCV 3 Staubsauger sowie 1x Zaco A10 Pro Saug- & Wischroboter mit Absaugstation. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Die Tagespreise:  

  • 8x Dyson V8 Advanced
    Der kabellose Dyson V8 Advanced sorgt mit seinem leistungsstarken Digitalmotor für starke Saugleistung und eine gründliche Reinigung auf Teppichen und Hartböden. 
  • 2x Kärcher RCV 3 Saugroboter 
    Der smarte Kärcher RCV 3 Saugroboter reinigt Böden selbstständig und navigiert dank präziser LiDAR-Technologie systematisch durch Ihre Wohnung. Neben dem Saugen kann er auch feucht wischen und lässt sich bequem per App steuern.
  • 1x Zaco A10 Pro Saug- & Wischroboter mit Absaugstation
    Der Zaco A10 Pro übernimmt die Bodenreinigung automatisch und kombiniert leistungsstarkes Saugen mit einer praktischen Wischfunktion. 

Zum Gewinnspiel

Hier mitspielen und tolle Preise gewinnen!

Preisübersicht

Oster-Gewinnspiel: Das gibt es zu gewinnen!

Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost undin unserer Gewinnerliste veröffentlicht.

Sie möchten keinen Preis versäumen? Dann melden Sie sich jetzt zu unserem kostenlosen Gewinnspiel-Newsletter an!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

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