23. März: Starke Reinigungshelfer für Ihr Zuhause

Auch am zweiten Tag des großen „Krone“-Ostergewinnspiels warten wieder tolle Preise auf Sie! Wir verlosen 8x Dyson V8 Advanced, 2x Kärcher RCV 3 Staubsauger sowie 1x Zaco A10 Pro Saug- & Wischroboter mit Absaugstation. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!
Die Tagespreise:
Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost undin unserer Gewinnerliste veröffentlicht.
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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.