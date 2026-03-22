Sabres St. Pölten stehen wieder im Finale der EWHL

Die Sabres St. Pölten stehen wieder im Finale der European Women‘s Hockey League!
Die Niederösterreicherinnen setzten sich im Halbfinale gegen MAC Budapest durch, ließen dem 3:2-Auswärtserfolg im Rückspiel am Sonntag einen 4:1-Sieg folgen.
Nun Neuauflage des Vorjahresfinales
Am 27. und 29. März kommt es nun zu einer Neuauflage des Vorjahresfinales gegen Titelverteidiger Aisulu Almaty.
Die Kasachinnen gewannen gegen die KSV Highlanders aus Neuberg das Rückspiel 5:1, nachdem sie auch das Hinspiel gewonnen hatten.
In der vergangenen Saison hatte Almaty nach einem 1:1 in St. Pölten mit einem 2:1 nach Verlängerung im Rückspiel den Titel geholt.
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