Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eishockey – Frauen

Sabres St. Pölten stehen wieder im Finale der EWHL

Eishockey
22.03.2026 22:20
-
-(Bild: APA/unbegrenzt verfuegbar)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Sabres St. Pölten stehen wieder im Finale der European Women‘s Hockey League!

0 Kommentare

Die Niederösterreicherinnen setzten sich im Halbfinale gegen MAC Budapest durch, ließen dem 3:2-Auswärtserfolg im Rückspiel am Sonntag einen 4:1-Sieg folgen.

Nun Neuauflage des Vorjahresfinales
Am 27. und 29. März kommt es nun zu einer Neuauflage des Vorjahresfinales gegen Titelverteidiger Aisulu Almaty.

Die Kasachinnen gewannen gegen die KSV Highlanders aus Neuberg das Rückspiel 5:1, nachdem sie auch das Hinspiel gewonnen hatten.

In der vergangenen Saison hatte Almaty nach einem 1:1 in St. Pölten mit einem 2:1 nach Verlängerung im Rückspiel den Titel geholt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
22.03.2026 22:20
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole
97.729 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen zollt zwei Ski-Ikonen zum Ende ihrer Profi-Laufbahn Respekt. 
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
97.299 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
96.217 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3199 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1856 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Ausland
So wollte Ungarn die Geldboten zum Reden bringen
1060 mal kommentiert
Ein Bankmitarbeiter aus dem Konvoi soll eine Injektion verabreicht bekommen haben. Ein ...
Mehr Eishockey
Eishockey – Frauen
Sabres St. Pölten stehen wieder im Finale der EWHL
Heimniederlagen in NHL
Marco Rossi und Marco Kasper stolpern zu Hause
Eishockey-Liga
Fehervar gleicht im Viertelfinale gegen KAC aus!
Krone Plus Logo
Drei Matchpucks winken
Nächste KAC-Attacke auf der Micky-Maus-Eisfläche
Zwei Assists
Sieg und Niederlage für Österreichs NHL-Spieler

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf