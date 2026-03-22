Stadlober und Moser in Lake Placid in den Top-10

„Ein genialer Saisonabschluss!“

Im Männer-Rennen konnte Moser erst auf den letzten drei Kilometern das Tempo der Besten nicht mehr mitgehen, der 28-Jährige war aber hochzufrieden. „Das war heute noch einmal ein Wahnsinnsrennen und natürlich ein genialer Saisonabschluss“, freute sich der Tiroler, der im Gesamtweltcup Elfter wurde. Mika Vermeulen kam abgeschlagen mit 3:27,2 Minuten Rückstand als 54. ins Ziel.