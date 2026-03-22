Stadlober und Moser in Lake Placid in den Top-10

Teresa Stadlober und Benjamin Moser haben die Weltcup-Saison der Langläufer mit starken Leistungen abgeschlossen!
Im Massenstart-Bewerb über 20 Kilometer am Sonntag in Lake Placid lief Stadlober mit neun Sekunden Rückstand auf die schwedische Siegerin Jonna Sundling auf Rang fünf. Moser kam als Achter mit 27,1 Sekunden Rückstand auf Saison-Dominator Johannes Hösflot Kläbo ins Ziel. Kläbo feierte seinen 113. Einzel-Sieg im Weltcup und führte einen norwegischen Fünffach-Erfolg an.
„... ist einfach nur unglaublich schön!“
Stadlober hielt sich stets an der Spitze und sprintete hinter zwei Schwedinnen und zwei Norwegerinnen auf Rang fünf. Die Distanzweltcup-Gesamtwertung beendete die 33-jährige Salzburgerin auf Rang sechs, in der Weltcup-Gesamtwertung belegte sie Rang neun.
„Dieser fünfte Platz war ein super Abschluss dieser Saison. Das Rennen hat heute sehr viel Spaß gemacht, das Feld blieb lange zusammen und es ist richtig viel passiert. Jetzt auch im Gesamtweltcup in den Top-Ten zu sein, ist einfach nur unglaublich schön“, erklärte Stadlober.
Die US-Amerikanerin Jessie Diggins stürzte in ihrem letzten Weltcup-Rennen und wurde Zwölfte, die 34-Jährige verabschiedet sich aber als Gesamtweltcup-Siegerin.
„Ein genialer Saisonabschluss!“
Im Männer-Rennen konnte Moser erst auf den letzten drei Kilometern das Tempo der Besten nicht mehr mitgehen, der 28-Jährige war aber hochzufrieden. „Das war heute noch einmal ein Wahnsinnsrennen und natürlich ein genialer Saisonabschluss“, freute sich der Tiroler, der im Gesamtweltcup Elfter wurde. Mika Vermeulen kam abgeschlagen mit 3:27,2 Minuten Rückstand als 54. ins Ziel.
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