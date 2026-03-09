Help did not arrive
Child (12) stuck on climbing frame for 20 minutes
Commotion at the popular Monki Park high ropes course in Millennium City: high up on a climbing frame, a girl had a panic attack and didn't want to go forward or backward. When no "rescue" came after 20 minutes, the child's father stepped in – and almost had to pay for it.
The 12-year-old had climbed onto a wooden frame suspended in the air on Sunday and then apparently became frightened. According to her father, an employee who was called to the scene simply said that the girl had to continue or go back. So he wanted to rescue her himself – which was not so easy ...
