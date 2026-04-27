Historisch! Erstmals gewinnt Frau Pro-Tour-Titel

„Wahrscheinlich mein größter Erfolg überhaupt!“

Dabei bewies Greaves Qualität und Nervenstärke – nach einem 0:2-Rückstand drehte sie die Partie mit fünf Leg-Gewinnen in Serie und zog anschließend zum 6:3 noch den Big Fish. In der entscheidenden Phase des Endspiels ließ sie sich auch von einem Comeback Smiths nicht beirren und entschied das Match schließlich mit einem starken 142er-Finish im Decider für sich.