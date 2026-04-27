Historisch! Erstmals gewinnt Frau Pro-Tour-Titel

Es ist ein Tag für die Geschichtsbücher des Darts-Sports: Beau Greaves hat als erste Frau in der Geschichte der PDC einen Pro-Tour-Titel gewonnen!
Beim Players-Championship-Event in Milton Keynes setzte sich die 22-Jährige in einem hochklassigen Finale mit 8:7 gegen Michael Smith durch und krönte sich damit erstmals zur Titelträgerin auf dem Floor.
„Wahrscheinlich mein größter Erfolg überhaupt!“
Dabei bewies Greaves Qualität und Nervenstärke – nach einem 0:2-Rückstand drehte sie die Partie mit fünf Leg-Gewinnen in Serie und zog anschließend zum 6:3 noch den Big Fish. In der entscheidenden Phase des Endspiels ließ sie sich auch von einem Comeback Smiths nicht beirren und entschied das Match schließlich mit einem starken 142er-Finish im Decider für sich.
„Vielleicht ist das erst der Anfang, ich weiß es nicht. So einen Titel zu gewinnen, ist einfach unglaublich. Abgesehen von meinen Titeln bei der Lakeside-WM ist das wahrscheinlich mein größter Erfolg überhaupt!“, zeigte sich Greaves im anschließenden Sieger-Interview überglücklich.
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