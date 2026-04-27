Zustellung nach Wunsch: Das kann der BriefButler

Entwickelt hat den BriefButler die Wiener Firma hpcDUAL. Während die Software in der öffentlichen Verwaltung schon häufig eingesetzt wird, gibt es noch großen Nachholbedarf bei privaten Firmen. Während Unternehmen nämlich verpflichtet sind, elektronische Sendungen von Behörden zu akzeptieren, geht es umgekehrt aber weiterhin nur mittels eingeschriebenem Brief. Das sei ein Ungleichgewicht, kritisiert Josef Schneider, Geschäftsführer von hpcDUAL. Im Regierungsprogramm ist eine Öffnung der digitalen Zustellung auch für die Privatwirtschaft zwar schon vorgesehen, braucht aber noch eine Änderung des Zustellgesetzes.