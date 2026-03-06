Vorteilswelt
„Was denken sie?“

Abstieg droht, Fans fliehen: Spurs im freien Fall

Premier League
06.03.2026 09:20
Hängende Köpfe: Die Spieler von Tottenham taumeln dem Abstieg entgegen.
Hängende Köpfe: Die Spieler von Tottenham taumeln dem Abstieg entgegen.(Bild: EPA/DANIEL HAMBURY)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tottenham Hotspur steckt weiter im freien Fall Richtung Abstiegsplätze. Bei der 1:3-Niederlage gegen Crystal Palace verließen die Fans vorzeitig das Stadion. Trainer Igor Tudor wirkte ratlos.

0 Kommentare

Der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur steckt in der Premier League tief in der Krise. Der Champions-League-Achtelfinalist, der inzwischen im Tabellenkeller steht, verlor am Donnerstagabend sein Heimspiel gegen Crystal Palace mit 1:3 (1:3) und ist nach 29 Spieltagen als 16. nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. Es war die fünfte Niederlage in Folge.

Rote Karte bringt Wende
Dabei hatte zunächst alles nach Plan ausgesehen: Dominic Solanke brachte die Hausherren in der 34. Minute in Führung. Doch nur wenige Minuten später kippte die Partie komplett. Innenverteidiger Micky van de Ven sah nach einer Notbremse in der 38. Minute die Rote Karte – ein Wendepunkt der Partie.

Crystal Palace nutzte die Überzahl eiskalt aus: Ismaila Sarr traf zunächst per Elfmeter (40.) und legte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch einmal nach (45.+7). Dazwischen hatte auch Jörgen Strand Larsen (45.+1) getroffen. Mit einem Mann weniger gelang Tottenham in der zweiten Hälfte keine Aufholjagd mehr.

Lesen Sie auch:
Crystal Palace schießt Tottenham weiter in Richtung Abstiegszone! 
Glasner darf jubeln
Palace siegt! Tottenham taumelt Richtung Abgrund
05.03.2026
Geldstrafe inklusive
Geblitzt! Glasner muss den Führerschein abgeben
05.03.2026

Tudor versteht Fan-Frust
Interims-Coach Igor Tudor musste nach dem Spiel zusehen, wie zahlreiche Fans bereits vor dem Schlusspfiff frustriert das Stadion verließen. „Natürlich verstehe ich die Fans. Das ist im Fußball ganz normal. Sie sind enttäuscht. Sie wollten mehr“, sagte der Kroate. „Wir wollten auch mehr geben. Leider ist dies der Moment, in dem wir für alles teuer bezahlen müssen. Eine Rote Karte hat alles verändert.“

Spurs-Coach Igor Tudor ist fassunglos.
Spurs-Coach Igor Tudor ist fassunglos.(Bild: AP/John Walton)

Tudor hatte den Trainerposten erst im Februar nach der Entlassung von Thomas Frank übernommen. Bislang ohne Erfolg: Alle drei Spiele unter seiner Leitung gingen verloren. „Was denkst du, wie schwierig es ist? Es ist sehr schwierig“, sagte er Richtung Journalisten. „Was du tun kannst, ist, weiterzuarbeiten. Weiterarbeiten, daran glauben, an allem arbeiten, versuchen, diesen Jungs zu helfen“, erklärte Tudor.

Abstiegsangst wächst
Für Tottenham wäre ein Abstieg eine historische Katastrophe. Zuletzt standen die Londoner 2019 sogar im Finale der Champions League, verloren dort allerdings gegen den FC Liverpool. Nun droht der ehemalige Titelkandidat plötzlich in den Abstiegskampf zu geraten. In der Liga wartet als Nächstes ausgerechnet Liverpool, danach kommt es zum direkten Duell mit Nottingham Forest, einem unmittelbaren Konkurrenten im Tabellenkeller. Entscheidende Wochen für die Spurs ...

