Abstieg droht, Fans fliehen: Spurs im freien Fall

Tudor versteht Fan-Frust

Interims-Coach Igor Tudor musste nach dem Spiel zusehen, wie zahlreiche Fans bereits vor dem Schlusspfiff frustriert das Stadion verließen. „Natürlich verstehe ich die Fans. Das ist im Fußball ganz normal. Sie sind enttäuscht. Sie wollten mehr“, sagte der Kroate. „Wir wollten auch mehr geben. Leider ist dies der Moment, in dem wir für alles teuer bezahlen müssen. Eine Rote Karte hat alles verändert.“