Geblitzt! Glasner muss den Führerschein abgeben

Mit den Londonern erreichte Glasner zuletzt das Achtelfinale der UEFA Conference League. In der Premier League musste seine Mannschaft jedoch eine 1:2-Niederlage gegen Manchester United hinnehmen. Nun muss sich der 51-Jährige mit dem Gesetz befassen: Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet, wurde Glasner am im vergangenen Juli gegen 7.30 Uhr morgens in London geblitzt. Der Trainer war demnach mit seinem BMW unterwegs und überschritt die erlaubte Geschwindigkeit deutlich. Statt der erlaubten 20 mph (32 km/h) soll Glasner mit 27 mph (47 km/h) unterwegs gewesen sein. Der Oberösterreicher gestand den Verstoß und zeigte sich einsichtig.