Geldstrafe inklusive

Geblitzt! Glasner muss den Führerschein abgeben

Premier League
05.03.2026 12:03
Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: EPA/GARY OAKLEY)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zu schnell unterwegs! Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner muss für ein halbes Jahr auf seinen Führerschein verzichten.

0 Kommentare

Mit den Londonern erreichte Glasner zuletzt das Achtelfinale der UEFA Conference League. In der Premier League musste seine Mannschaft jedoch eine 1:2-Niederlage gegen Manchester United hinnehmen. Nun muss sich der 51-Jährige mit dem Gesetz befassen: Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet, wurde Glasner am im vergangenen Juli gegen 7.30 Uhr morgens in London geblitzt. Der Trainer war demnach mit seinem BMW unterwegs und überschritt die erlaubte Geschwindigkeit deutlich. Statt der erlaubten 20 mph (32 km/h) soll Glasner mit 27 mph (47 km/h) unterwegs gewesen sein. Der Oberösterreicher gestand den Verstoß und zeigte sich einsichtig.

Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Glasner hatte vor dem Willesden Magistrates‘ Court in London ein schriftliches Geständnis abgelegt. „Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen und verstehe die Ernsthaftigkeit des Falls“, erklärte er. Zugleich kündigte er an, Maßnahmen ergriffen zu haben, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole.

Sechs Monate Fahrverbot
In einem weiteren Schreiben im Februar erklärte der Trainer zudem, eine Strafe auch ohne Gerichtsverhandlung akzeptieren zu wollen. Daraufhin beschleunigte die Metropolitan Police das Verfahren. Da Glasner bereits Punkte auf seinem Führerschein hatte und diese durch den neuen Verstoß auf zwölf oder mehr anstiegen, verhängte das zuständige Magistratsgericht schließlich ein sechsmonatiges Fahrverbot. Zusätzlich musste der Palace-Coach 660 Pfund Strafe, 130 Pfund Bearbeitungsgebühr sowie 264 Pfund Zuschlag bezahlen. Laut Bericht hat Glasner die Summe bereits beglichen.

Glasner hatte Palace im vergangenen Mai zum historischen FA-Cup-Triumph geführt, dem ersten großen Titel der Klubgeschichte. In dieser Saison folgte allerdings das frühe Aus im Jänner gegen den Fünftligisten Macclesfield. Kurz darauf kündigte der Coach an, den Verein am Saisonende zu verlassen – offenbar aus Unzufriedenheit mit der Transferpolitik des Klubs.

Premier League
05.03.2026 12:03
