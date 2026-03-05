Vermisste Seniorin (88) wurde unterkühlt gefunden

Seniorin wurde ins Spital gebracht

Bereits etwa eine Stunde später – gegen 08.30 Uhr – konnte die Frau im Nahbereich aufgefunden werden. Sie war jedoch stark unterkühlt. Nach der Erstversorgung wurde die 88-Jährige in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert, wo sie medizinisch versorgt wird.