Vermisste Seniorin (88) wurde unterkühlt gefunden

Große Sorge um eine 88-jährige Einheimische in den frühen Morgenstunden in Tirol! Die gesundheitlich beeinträchtigte Frau hatte unbemerkt ihre Wohnung verlassen und war verschwunden. Polizei, Feuerwehr und Helfer starteten eine Suchaktion – mit glücklichem Ausgang.
Am Donnerstag gegen 7.30 Uhr meldeten Angehörige bei der Polizei, dass die 88-jährige Österreicherin in der Nacht ihre Wohnung in Bad Häring (Bezirk Kufstein) verlassen hatte. Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes bestand rasch große Besorgnis.
Großangelegte Suchaktion
Unverzüglich wurde eine Suchaktion im Nahbereich gestartet. Neben mehreren Polizeistreifen beteiligten sich auch die Feuerwehr, eine Polizeidiensthundestreife sowie Helfer aus der Gemeinde an der Suche.
Seniorin wurde ins Spital gebracht
Bereits etwa eine Stunde später – gegen 08.30 Uhr – konnte die Frau im Nahbereich aufgefunden werden. Sie war jedoch stark unterkühlt. Nach der Erstversorgung wurde die 88-Jährige in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert, wo sie medizinisch versorgt wird.
