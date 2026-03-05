Talstation-Diebe konnten endlich geschnappt werden

Die Einbrüche in Tiroler Talstationen von Bergbahnen häuften sich, lange tappte die Polizei im Dunkeln. Doch nun konnten zwei Verdächtige, ein 43-jähriger Litauer und ein 23-jähriger Litauer festgenommen werden.
Zuletzt hatte ein Zeitungszusteller Bergbahnen-Diebe vertrieben und so Schlimmeres verhindert. Doch die Einbrüche an den Talstationen von Bergbahnen häuften sich in Tirol. Von einem maskierten Duo war die Rede, doch die Polizei tappte auf der Suche nach den Einbrechern lange im Dunkeln.
Festnahmen in Tirol und Deutschland
Nun konnte sie jedoch einen Erfolg verbuchen. Umfangreiche Ermittlungen inklusive eines Polizeihundes konnten zu wesentlichen Hinweisen führen, wie die Polizei mitteilt. „Diese Ermittlungsansätze führten zur Lokalisierung zweier tatverdächtiger Personen, die sich in Innsbruck aufhielten“, so die Polizei. In der Tiroler Landeshauptstadt konnte schließlich ein 43-jähriger Litauer festgenommen werden. Für seinen Mittäter, einen 23-jährigen Litauer, klickten schließlich in Deutschland die Handschellen.
Aktuell werden die Festgenommenen verdächtigt, in zumindest drei Talstationen eingebrochen zu sein.
Die Polizei
Bei der Klärung der Identität des 43-Jährigen fand die Polizei heraus, dass gegen diesen bereits ein Haftbefehl aufrecht war – ebenfalls wegen Einbruchsdelikte. Diese sind in Salzburg im Jahr 2025 passiert.
„Aktuell werden die Festgenommenen verdächtigt, in zumindest drei Talstationen eingebrochen zu sein und in zwei Fällen die dort aufgefundenen Tresore gestohlen bzw. aufgebrochen zu haben, wobei ein niedriger fünfstelliger Eurobetrag erbeutet wurde“, heißt es im Bericht der Polizei weiter.
