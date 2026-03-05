Hotelmitarbeiter stirbt nach CO-Unfall

KI, Robotik und Co: China strebt Tech-Dominanz an
Nach einem Kohlenmonoxidunfall in einem Hotel in Osttirol ist ein Hausmeister ums Leben gekommen. Wie es zu dem folgenschweren Gasaustritt kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.
Der tragische Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag. Mitarbeiter eines Hotels im Osttiroler Hopfgarten im Defereggental ist demnach bei dem Kohlenmonoxidunfall ums Leben gekommen.
Leblos in Schacht
Der Beschäftigte wurde leblos in einem Schacht vor dem Heizungsraum entdeckt, bestätigte die Polizei. An Ort und Stelle wurde eine erhöhte Kohlenmonoxidbelastung festgestellt. Wie es genau zu dem Unfall gekommen war, war vorerst unklar.
