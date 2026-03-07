Konferenz mit Hoffenheim und Leipzig ab 15.30 Uhr

25. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga: Um 15.30 Uhr stehen wieder fünf Partien auf dem Programm. Unter anderem gastiert die TSG Hoffenheim (mit Trainer Christian Ilzer) beim 1. FC Heidemheim und RB Leipzig bekommt es mit dem FC Augsburg zu tun. Wir berichten live in der Konferenz – siehe Ticker unten.