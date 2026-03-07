Vorteilswelt
Deutsche Bundesliga

Konferenz mit Hoffenheim und Leipzig ab 15.30 Uhr

Deutsche Bundesliga
07.03.2026 05:00
Hoffenheim-Coach Christian Ilzer
Hoffenheim-Coach Christian Ilzer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

25. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga: Um 15.30 Uhr stehen wieder fünf Partien auf dem Programm. Unter anderem gastiert die TSG Hoffenheim (mit Trainer Christian Ilzer) beim 1. FC Heidemheim und RB Leipzig bekommt es mit dem FC Augsburg zu tun. Wir berichten live in der Konferenz – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Konferenz-Liveticker:

Gute Unterhaltung!

Deutsche Bundesliga
07.03.2026 05:00
