Nach SPÖ-Parteitag: Kehrt nun Ruhe ein?

Die SPÖ wählte in Wien ihre Parteispitze neu. Nach den Machtkämpfen der letzten Wochen trat Andreas Babler ohne Gegenkandidat an, um die Partei wieder auf Kurs zu bringen. Glauben Sie, dass das heutige Ergebnis für die notwendige Stabilität sorgt?
Hinter der SPÖ liegen unruhige Zeiten. Seit Andreas Babler die Führung übernommen hat, kämpfte die Partei immer wieder mit internen Querschüssen. Babler selbst rief in seiner heutigen Rede dazu auf, die Differenzen beizulegen und geschlossen gegen die politischen Mitbewerber aufzutreten. Ob das heutige Wahlergebnis ausreicht, um die Risse in der Partei dauerhaft zu kitten, bleibt die Preisfrage für die kommenden Monate.
Trauen Sie Andreas Babler zu, die verschiedenen Flügel der Partei dauerhaft zu vereinen? Welche Themen muss die SPÖ jetzt besetzen, um enttäuschte Wähler und Mitglieder zurückzugewinnen? Wir freuen uns auf Ihre Ansicht und Prognose zur Entwicklung der SPÖ in den Kommentaren!
