Diskutieren Sie mit!

Nach SPÖ-Parteitag: Kehrt nun Ruhe ein?

Forum
07.03.2026 17:08
Babler wurde mit 81,5 Prozent wiedergewählt.
Babler wurde mit 81,5 Prozent wiedergewählt.
Porträt von Community
Von Community

Die SPÖ wählte in Wien ihre Parteispitze neu. Nach den Machtkämpfen der letzten Wochen trat Andreas Babler ohne Gegenkandidat an, um die Partei wieder auf Kurs zu bringen. Glauben Sie, dass das heutige Ergebnis für die notwendige Stabilität sorgt?

0 Kommentare

Hinter der SPÖ liegen unruhige Zeiten. Seit Andreas Babler die Führung übernommen hat, kämpfte die Partei immer wieder mit internen Querschüssen. Babler selbst rief in seiner heutigen Rede dazu auf, die Differenzen beizulegen und geschlossen gegen die politischen Mitbewerber aufzutreten. Ob das heutige Wahlergebnis ausreicht, um die Risse in der Partei dauerhaft zu kitten, bleibt die Preisfrage für die kommenden Monate.

Trauen Sie Andreas Babler zu, die verschiedenen Flügel der Partei dauerhaft zu vereinen? Welche Themen muss die SPÖ jetzt besetzen, um enttäuschte Wähler und Mitglieder zurückzugewinnen? Wir freuen uns auf Ihre Ansicht und Prognose zur Entwicklung der SPÖ in den Kommentaren!

Forum
07.03.2026 17:08
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

