Nach SPÖ-Parteitag: Kehrt nun Ruhe ein?

Hinter der SPÖ liegen unruhige Zeiten. Seit Andreas Babler die Führung übernommen hat, kämpfte die Partei immer wieder mit internen Querschüssen. Babler selbst rief in seiner heutigen Rede dazu auf, die Differenzen beizulegen und geschlossen gegen die politischen Mitbewerber aufzutreten. Ob das heutige Wahlergebnis ausreicht, um die Risse in der Partei dauerhaft zu kitten, bleibt die Preisfrage für die kommenden Monate.