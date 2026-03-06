Australien schränkt Zugang zu Porno-Websites ein

„Wir lassen Kinder ja auch nicht in Bars, Sexshops oder Spielcasinos gehen“, sagte Inman Grant. In Australien sind im Dezember strenge Regeln für die Nutzung von Onlinenetzwerken durch Heranwachsende in Kraft getreten. Die Internet-Unternehmen müssen seitdem überprüfen, ob die Nutzerinnen und Nutzer mindestens 16 Jahre alt sind.