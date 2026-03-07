Vorteilswelt
Hier im Liveticker

Zweites Springen in Lahti ab 17 Uhr LIVE

Ski Alpin
07.03.2026 05:49
Daniel Tschofenig
Daniel Tschofenig(Bild: AFP/GEIR OLSEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Heute steht das zweite Lahti-Springen mit Prevc‘ zweiter Kugel-Chance am Programm. Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

Hier der Liveticker:

Trotz Disqualifikation hat sich Domen Prevc am Freitag vorzeitig zum Gesamtweltcupsieger gekürt. Der deutsche Normalschanzen-Olympiasieger Philipp Raimund kam zu seinem ersten Weltcupsieg. Der Kärntner Daniel Tschofenig wurde 0,7 Pkt. dahinter Zweiter.

Ski Alpin
07.03.2026 05:49
