Lamparter/Hirner im Mixed bei Norwegen-Sieg 5.

Der frisch gebackene Weltcupgesamtsieger Johannes Lamparter und Lisa Hirner haben am Samstag im einzigen Mixedbewerb der Saison in der Nordischen Kombination Rang fünf belegt. Den Sieg sicherten sich Triple-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro und Ida Marie Hagen aus Norwegen vor Finnland und Deutschland.
Lamparter/Hirner fehlten hinter dem zweiten norwegischen Paar über 20 Sekunden auf einen Podestplatz. Thomas Rettenegger und Claudia Purker wurden Zehnte.
