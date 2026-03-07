„Frauen haben keine Macht, sondern Verantwortung“

„Die Macht der Frauen in Österreich ist größer als vor ein paar Jahren“, sagt Martha Schultz, seit Jänner Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Doch gleich darauf stellt sie klar: in Führungspositionen werde Macht oft missverstanden. „Für mich heißt Macht: Führung, Haltung und Verantwortung. Und davon übernehmen Frauen mehr denn je.“