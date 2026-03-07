„Frauen haben keine Macht, sondern Verantwortung“

Geballtes Selbstvertrauen im Altach-Flieger
Sturm ist gewarnt:
Wenn diese drei Top-Managerinnen über Macht reden, meiden sie das Wort. „Ich spreche lieber von Verantwortung“, sagt WKÖ-Präsidentin Martha Schultz. Gemeinsam mit BIG-Chefin Christine Dornaus und Silvia Polan vom Tabakkonzern JTI tauschte sie sich zum Weltfrauentag über (männliche) Machtstrukturen aus – und darüber, wie sich die nächste Generation ihren Platz erkämpft.
„Die Macht der Frauen in Österreich ist größer als vor ein paar Jahren“, sagt Martha Schultz, seit Jänner Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Doch gleich darauf stellt sie klar: in Führungspositionen werde Macht oft missverstanden. „Für mich heißt Macht: Führung, Haltung und Verantwortung. Und davon übernehmen Frauen mehr denn je.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.