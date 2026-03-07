Auto gegen Reisebus: Crash forderte 24 Verletzte!

Die Totalsperre wurde schließlich gegen 9 Uhr aufgehoben. Zunächst konnte dann zumindest eine Fahrspur wieder freigegeben werden, an der Unfallstelle wurde der Verkehr wechselseitig vorbeigeleitet. Erst gegen 10.30 Uhr waren dann beide Fahrstreifen dann wieder frei. Die Stau-Situation entspannte sich erst in den Nachmittagsstunden.