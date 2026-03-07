Vorteilswelt
Parallel-Slalom

Andreas Prommegger in Spindlermühle Siebenter

Wintersport
07.03.2026 14:45
Andreas Prommegger
Andreas Prommegger(Bild: EPA/Grzegorz Momot)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Beim Snowboard-Weltcup im Parallel-Slalom in Spindlermühle hat Andreas Prommegger nach einer Disqualifikation im Viertelfinale Platz sieben belegt. Sabine Payer blieb ebenso im Viertelfinale hängen und wurde Achte, Martina Ankele kam auf Platz 14.

0 Kommentare

Die Siege gingen an den Italiener Maurizio Bormolini und die Japanerin Tsubaki Miki. Arvid Auner hatte als 17. die Qualifikation für die K.o.-Runde verpasst. PGS-Olympiasieger Benjamin Karl verzichtete auf die Reise.

Loading
