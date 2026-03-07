„Trete ich bei der Wahl wieder an, gewinne ich!“

Die „Krone“ hat mit Stadtchef Christian Scheider ein Jahr vor der Wahl gesprochen. Man hört immer wieder, dass der 62-Jährige, der ja seine eigene Partei gegründet hat, zur FPÖ zurückkehren könnte. Dass er jetzt FPÖ-Mann Florian Kühr als stellvertretenden Magistratschef holt, ist ungewöhnlich. Ist das ein Angebot für die Blauen in Sachen Rückkehr und Rennen um den Bürgermeisterstuhl?