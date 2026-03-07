Vorteilswelt
Scheider im Interview

„Trete ich bei der Wahl wieder an, gewinne ich!“

Kärnten
07.03.2026 16:00
Christian Scheider gibt im Frühsommer bekannt, ob er in Klagenfurt wieder zur Wahl antritt.
Christian Scheider gibt im Frühsommer bekannt, ob er in Klagenfurt wieder zur Wahl antritt.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Bis zum Frühsommer will sich Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (FSP) entscheiden, ob er noch einmal zur Bürgermeisterwahl in der Kärntner Landeshauptstadt antritt. „Wenn ich antrete, gewinne ich“, ist er sich sicher. 

Die „Krone“ hat mit Stadtchef Christian Scheider ein Jahr vor der Wahl gesprochen. Man hört immer wieder, dass der 62-Jährige, der ja seine eigene Partei gegründet hat, zur FPÖ zurückkehren könnte. Dass er jetzt FPÖ-Mann Florian Kühr als stellvertretenden Magistratschef holt, ist ungewöhnlich. Ist das ein Angebot für die Blauen in Sachen Rückkehr und Rennen um den Bürgermeisterstuhl?

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Kärnten
07.03.2026 16:00
