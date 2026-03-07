„Trete ich bei der Wahl wieder an, gewinne ich!“

LIVE: Ilzers TSG Hoffenheim führt, Leipzig hinten
Bundesliga-Konferenz
Bis zum Frühsommer will sich Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (FSP) entscheiden, ob er noch einmal zur Bürgermeisterwahl in der Kärntner Landeshauptstadt antritt. „Wenn ich antrete, gewinne ich“, ist er sich sicher.
Die „Krone“ hat mit Stadtchef Christian Scheider ein Jahr vor der Wahl gesprochen. Man hört immer wieder, dass der 62-Jährige, der ja seine eigene Partei gegründet hat, zur FPÖ zurückkehren könnte. Dass er jetzt FPÖ-Mann Florian Kühr als stellvertretenden Magistratschef holt, ist ungewöhnlich. Ist das ein Angebot für die Blauen in Sachen Rückkehr und Rennen um den Bürgermeisterstuhl?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.