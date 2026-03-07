Tiebreak-King Schwärzler muss in Kigali nachsitzen

Entscheidung im neunten Tiebreak

Danach kehrte ein wenig Ruhe ein – beide Spieler brachten ihr Service einigermaßen einfach durch. Ehe Schwärzler beim Stand von 4:4 plötzlich 0:40 hinten lag. Doch der Harder blieb ruhig, machte fünf Punkte in Folge und stellte auf 5:4. Auch in seinem nächsten Aufschlagspiel geriet Joel 15:40 in Rückstand, stellte nach vier Punkten in Serie aber auf 6:5! Im nächsten Game erspielte sich Österreichs Nummer vier dann zwei Satzbälle, die er allerdings nicht nutzen konnte und es kam es, wie es für Schwärzler in Kigali meistens kommt: Die Entscheidung musste im Tiebreak fallen.