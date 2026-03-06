Wie sich die KI jetzt im Smartphone versteckt

LIVE: Wie schlägt sich Bayern ohne Torjäger Kane?
Deutsche Bundesliga
Der Mobile World Congress in Barcelona zeigt, wie sich die Technikwelt verändert: KI-Assistenten im Telefonnetz, 3D-Laptops fürs Büro und neue Smartphones mit speziellen Kameras sorgen für Aufmerksamkeit. Doch welche dieser Neuheiten kommen am Ende wirklich auf den Markt?
Neben den Messen in Las Vegas und Berlin ist der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona für Technikfans und darüber hinaus ein absoluter Fixpunkt im Jahr. Europas größte Mobilfunkmesse öffnete am Montag zum 20. Mal für fast 105.000 Besucher und rund 2900 Aussteller aus 207 Ländern seine Tore.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.