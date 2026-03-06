Wie sich die KI jetzt im Smartphone versteckt

Neben den Messen in Las Vegas und Berlin ist der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona für Technikfans und darüber hinaus ein absoluter Fixpunkt im Jahr. Europas größte Mobilfunkmesse öffnete am Montag zum 20. Mal für fast 105.000 Besucher und rund 2900 Aussteller aus 207 Ländern seine Tore.