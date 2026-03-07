Hard holte Derbysieg mit starker zweiter Halbzeit

Im zweiten Abschnitt drehten die Harder dann aber auf und bei den ersatzgeschwächten Bregenzern schwanden die Kräfte. Die Roten Teufel trafen in Hälfte zwei 23 (!) Mal, sicherten sich so am Ende doch noch einen nicht unverdienten Sieg. „Es war ganz schwer, wir hatten viele Ups und Downs“, meinte Hards Lukas Fritsch, der zum „Man of the match“ gewählt wurde, „in der zweiten Hälfte hat man gesehen, dass wir den Sieg mehr wollten. Aber man muss auch sagen, dass wir die frischeren Beine hatten als Bregenz.“