Wer ist der geheimnisvolle „Gustl“ an ihrer Kette?

Neue Liebes‑Aufregung um Victoria Swarovski! Die „Let’s Dance“-Moderatorin sorgt mit ihrem Hals für Gesprächsstoff – genauer gesagt mit dem, was daran baumelt. Schon länger trägt die 33‑Jährige eine funkelnde Kette mit dem Namen ihres Partners Mark Mateschitz, des milliardenschweren Red‑Bull‑Erben. Doch jetzt hängt dort ein zweiter Name: „Gustl“.
Jetzt will man natürlich wissen, wer dieser „Gustl“ ist. Ein geheimes Familienmitglied? Die Wahrheit ist süßer als gedacht – und hat vier Pfoten! „Gustl“ ist der Name von Victorias Dackel, ihrem jüngsten Hunde‑Zuwachs.
„Zweiter Mann“ im Leben der Tirolerin
Er erinnert auch an die Heimat der Tirolerin, ist es doch ein typisch alpenländischer Kosename für August. Der kleine Vierbeiner hat es offenbar direkt in ihr Herz geschafft – und an ihren Hals. Ein echtes Liebesstatement für den „zweiten Mann“ in ihrem Leben.
Dritter Jahrestag rückt näher
Dass Swarovski ein riesiges Herz für Hunde hat, ist längst bekannt. Neben „Gustl“ leben die Lhasa‑Apso‑Rüden „Winnie“ und „Gio“ seit vielen Jahren bei ihr. Und seit Staffel fünf von „Top Dog Germany“ lebt sie ihre Hundeliebe sogar im TV aus – als Außenreporterin für die tierischen Talente. Neben den beiden Namensketten trägt sie außerdem ein blaues Nazar‑Auge, ein Glücksbringer, der sie beschützen soll.
Privat läuft es für Victoria ebenfalls glänzend. Mit Mark Mateschitz ist sie seit Ostern 2023 offiziell zusammen. Das heißt, der dritte Jahrestag rückt näher!
Mateschitz, Alleinerbe des Red‑Bull‑Imperiums, zählt mit geschätzten 26 Milliarden Euro zu den reichsten Menschen Europas.
Zwei große Lieben
Zwei Ketten, zwei große Lieben – Mark und Dackel „Gustl“. Victoria Swarovski zeigt, dass in ihrem Leben genug Platz für beides ist: Glamour und ganz viel Herz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.