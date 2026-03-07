Wer ist der geheimnisvolle „Gustl“ an ihrer Kette?

Dritter Jahrestag rückt näher

Dass Swarovski ein riesiges Herz für Hunde hat, ist längst bekannt. Neben „Gustl“ leben die Lhasa‑Apso‑Rüden „Winnie“ und „Gio“ seit vielen Jahren bei ihr. Und seit Staffel fünf von „Top Dog Germany“ lebt sie ihre Hundeliebe sogar im TV aus – als Außenreporterin für die tierischen Talente. Neben den beiden Namensketten trägt sie außerdem ein blaues Nazar‑Auge, ein Glücksbringer, der sie beschützen soll.