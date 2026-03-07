Vorteilswelt
Victoria Swarovski

Wer ist der geheimnisvolle „Gustl“ an ihrer Kette?

Society International
07.03.2026 17:00
Victoria Swarovski, im Bild mit „Let's Dance"-Co-Moderator Daniel Hartwig, trägt plötzlich zwei ...
Victoria Swarovski, im Bild mit „Let‘s Dance“-Co-Moderator Daniel Hartwig, trägt plötzlich zwei Liebesketten – aber wer ist dieser „Gustl“?(Bild: Krone KREATIV/RTL, APA-Images / Action Press / Simon Pfaff, stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Neue Liebes‑Aufregung um Victoria Swarovski! Die „Let’s Dance“-Moderatorin sorgt mit ihrem Hals für Gesprächsstoff – genauer gesagt mit dem, was daran baumelt. Schon länger trägt die 33‑Jährige eine funkelnde Kette mit dem Namen ihres Partners Mark Mateschitz, des milliardenschweren Red‑Bull‑Erben. Doch jetzt hängt dort ein zweiter Name: „Gustl“.

0 Kommentare

Jetzt will man natürlich wissen, wer dieser „Gustl“ ist. Ein geheimes Familienmitglied? Die Wahrheit ist süßer als gedacht – und hat vier Pfoten! „Gustl“ ist der Name von Victorias Dackel, ihrem jüngsten Hunde‑Zuwachs.

„Zweiter Mann“ im Leben der Tirolerin
Er erinnert auch an die Heimat der Tirolerin, ist es doch ein typisch alpenländischer Kosename für August. Der kleine Vierbeiner hat es offenbar direkt in ihr Herz geschafft – und an ihren Hals. Ein echtes Liebesstatement für den „zweiten Mann“ in ihrem Leben.

Die „Let's Dance"-Moderatorin hat ihre „Männer" immer ganz nah beim Herzen.
Die „Let‘s Dance“-Moderatorin hat ihre „Männer“ immer ganz nah beim Herzen.(Bild: APA-Images / Action Press / Simon Pfaff)

Dritter Jahrestag rückt näher
Dass Swarovski ein riesiges Herz für Hunde hat, ist längst bekannt. Neben „Gustl“ leben die Lhasa‑Apso‑Rüden „Winnie“ und „Gio“ seit vielen Jahren bei ihr. Und seit Staffel fünf von „Top Dog Germany“ lebt sie ihre Hundeliebe sogar im TV aus – als Außenreporterin für die tierischen Talente. Neben den beiden Namensketten trägt sie außerdem ein blaues Nazar‑Auge, ein Glücksbringer, der sie beschützen soll.

Privat läuft es für Victoria ebenfalls glänzend. Mit Mark Mateschitz ist sie seit Ostern 2023 offiziell zusammen. Das heißt, der dritte Jahrestag rückt näher! 

Mateschitz, Alleinerbe des Red‑Bull‑Imperiums, zählt mit geschätzten 26 Milliarden Euro zu den reichsten Menschen Europas. 


Victoria Swarovski: In diesem Kleid strahlt sie schöner als jeder Kristall
Hauch von Sternenlicht
Victoria Swarovski: Kurven-Look bei „Let’s Dance“
07.03.2026
„Let‘s Dance“-Start
Sexy Swarovski, harsche Kritik & ein Direkt-Ticket
28.02.2026

Zwei große Lieben
Zwei Ketten, zwei große Lieben – Mark und Dackel „Gustl“. Victoria Swarovski zeigt, dass in ihrem Leben genug Platz für beides ist: Glamour und ganz viel Herz.

