Fataler Skiunfall in Ischgl: Polizei sucht Zeugen!

Zwei Verletzte forderte ein Skiunfall am frühen Freitagnachmittag im Tiroler Wintersportmekka Ischgl: Einer der beiden musste sogar mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert und nach einem Zwischenstopp im Krankenhaus Zams in die Innsbrucker Klinik überstellt werden. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen des Unfalls.
Auf der blau markierten Piste Nr. 8, auf einer Seehöhe von etwa 2425 Metern im Bereich unterhalb der Funpark-Ausfahrt, habe sich am Freitagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, der schwere Skiunfall ereignet.
Pistenrettung und Notarzthubschrauber
Ein Tscheche (47) und ein 53-jähriger Niederländer waren heftig zusammengekracht. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Beide Skifahrer erlitten Verletzungen. Der Holländer wurde nach der Erstversorgung mit der Pistenrettung ins Tal und dort zunächst zu einem Arzt gebracht. Im Anschluss wurde der 53-Jährige ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
In Innsbrucker Klinik überstellt
Noch schlimmer dürfte es den Tschechen erwischt haben. Der 47-Jährige wurde zunächst mit dem Notarzthubschrauber ins Spital nach Zams geflogen, musste dann aber in die Innsbrucker Klinik überstellt werden.
Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen ersucht, sich bei der Polizei in Ischgl zu melden. Telefonnummer: 059 133-7142.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.