Kollision auf Piste

Fataler Skiunfall in Ischgl: Polizei sucht Zeugen!

Tirol
07.03.2026 15:20
Am Freitag, kurz nach 13 Uhr, ereignete sich der schwere Skiunfall.
Am Freitag, kurz nach 13 Uhr, ereignete sich der schwere Skiunfall.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Zwei Verletzte forderte ein Skiunfall am frühen Freitagnachmittag im Tiroler Wintersportmekka Ischgl: Einer der beiden musste sogar mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert und nach einem Zwischenstopp im Krankenhaus Zams in die Innsbrucker Klinik überstellt werden. Die Ermittler  suchen jetzt Zeugen des Unfalls.

Auf der blau markierten Piste Nr. 8, auf einer Seehöhe von etwa 2425 Metern im Bereich unterhalb der Funpark-Ausfahrt, habe sich am Freitagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, der schwere Skiunfall ereignet.

Pistenrettung und Notarzthubschrauber
Ein Tscheche (47) und ein 53-jähriger Niederländer waren heftig zusammengekracht. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Beide Skifahrer erlitten Verletzungen. Der Holländer wurde nach der Erstversorgung mit der Pistenrettung ins Tal und dort zunächst zu einem Arzt gebracht. Im Anschluss wurde der 53-Jährige ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

In Innsbrucker Klinik überstellt
Noch schlimmer dürfte es den Tschechen erwischt haben. Der 47-Jährige wurde zunächst mit dem Notarzthubschrauber ins Spital nach Zams geflogen, musste dann aber in die Innsbrucker Klinik überstellt werden.

Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen ersucht, sich bei der Polizei in Ischgl zu melden. Telefonnummer: 059 133-7142.

Tirol
07.03.2026 15:20
Tirol

Folgen Sie uns auf