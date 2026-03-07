Fataler Skiunfall in Ischgl: Polizei sucht Zeugen!

Pistenrettung und Notarzthubschrauber

Ein Tscheche (47) und ein 53-jähriger Niederländer waren heftig zusammengekracht. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Beide Skifahrer erlitten Verletzungen. Der Holländer wurde nach der Erstversorgung mit der Pistenrettung ins Tal und dort zunächst zu einem Arzt gebracht. Im Anschluss wurde der 53-Jährige ins Krankenhaus Zams eingeliefert.