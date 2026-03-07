Doppelpack! Prass sorgt für emotionalen Moment

ÖFB-Kicker Alexander Prass hat am Samstag gegen Heidenheim im Doppelpack getroffen, schon nach dem 1:0 hielt er das Trikot von Hoffenheim-Kollege Bebou in die TV-Kameras. Der Grund ist tragisch!
Denn Bebous Frau Amira hatte kürzlich eine Fehlgeburt. Das Paar machte das Schicksal am Freitag auf Instagram öffentlich: „Mein geliebter Sohn, 8 Monate habe ich dich unter meinem Herzen getragen, deine Bewegungen und deine Liebe gespürt. Und doch bist du still auf die Welt gekommen, bevor du richtig da warst. Aber du warst da, so vollkommen, so schön und so perfekt.“
„Mein kleiner Naim“
Amira schreibt weiter: „Auch wenn ich nie erfahren werde, wie dein Lachen klingt, wie dein Charakter gewesen wäre oder wie deine Augen strahlen, bin ich dankbar für die Schwangerschaft mit dir und für alles, was du uns gezeigt und beigebracht hast.Ich hoffe du tobst mit Opa im Himmel und schaust lachend auf uns herab. Mein kleiner Naim, mein großer Kämpfer, meine schöne reine Seele. Du wirst immer geliebt werden und niemals vergessen, für immer ein Teil von uns. Danke für alles!“
Prass emotionaler Jubel war eine stille Beileidsbekundung und ein Statement der stillen Trauer ...
