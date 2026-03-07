Vorteilswelt
Tragischer Grund

Doppelpack! Prass sorgt für emotionalen Moment

Deutsche Bundesliga
07.03.2026 16:56
Alexander Prass traf gleich zweimal.
Alexander Prass traf gleich zweimal.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Kicker Alexander Prass hat am Samstag gegen Heidenheim im Doppelpack getroffen, schon nach dem 1:0 hielt er das Trikot von Hoffenheim-Kollege Bebou in die TV-Kameras. Der Grund ist tragisch!

0 Kommentare

Denn Bebous Frau Amira hatte kürzlich eine Fehlgeburt. Das Paar machte das Schicksal am Freitag auf Instagram öffentlich: „Mein geliebter Sohn, 8 Monate habe ich dich unter meinem Herzen getragen, deine Bewegungen und deine Liebe gespürt. Und doch bist du still auf die Welt gekommen, bevor du richtig da warst. Aber du warst da, so vollkommen, so schön und so perfekt.“

Lesen Sie auch:
ÖFB-Kicker Alexander Prass brachte die TSG auf die Siegerstraße.
Deutsche Bundesliga
ÖFB-Kicker trifft doppelt! RB Leipzig dreht Spiel
07.03.2026

„Mein kleiner Naim“
Amira schreibt weiter: „Auch wenn ich nie erfahren werde, wie dein Lachen klingt, wie dein Charakter gewesen wäre oder wie deine Augen strahlen, bin ich dankbar für die Schwangerschaft mit dir und für alles, was du uns gezeigt und beigebracht hast.Ich hoffe du tobst mit Opa im Himmel und schaust lachend auf uns herab. Mein kleiner Naim, mein großer Kämpfer, meine schöne reine Seele. Du wirst immer geliebt werden und niemals vergessen, für immer ein Teil von uns. Danke für alles!“

Prass emotionaler Jubel war eine stille Beileidsbekundung und ein Statement der stillen Trauer ...

Deutsche Bundesliga
07.03.2026 16:56
Mehr Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga
ÖFB-Kicker trifft doppelt! RB Leipzig dreht Spiel
Tragischer Grund
Doppelpack! Prass sorgt für emotionalen Moment
Bayern-Keeper im Pech
Diagnose da! Erneute Verletzungspause für Neuer
Sorge um Bayern-Goalie
Neuer gibt Comeback – und muss gleich wieder raus
Deutsche Bundesliga
1. FC Köln gegen Dortmund ab 18.30 Uhr LIVE

