Doppelpack! Prass sorgt für emotionalen Moment

„Mein kleiner Naim“

Amira schreibt weiter: „Auch wenn ich nie erfahren werde, wie dein Lachen klingt, wie dein Charakter gewesen wäre oder wie deine Augen strahlen, bin ich dankbar für die Schwangerschaft mit dir und für alles, was du uns gezeigt und beigebracht hast.Ich hoffe du tobst mit Opa im Himmel und schaust lachend auf uns herab. Mein kleiner Naim, mein großer Kämpfer, meine schöne reine Seele. Du wirst immer geliebt werden und niemals vergessen, für immer ein Teil von uns. Danke für alles!“