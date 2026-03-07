Iran-Krieg dauert an: Österreich verlegt Botschaft

Die österreichische Botschaft in Teheran ist angesichts der andauernden israelischen-amerikanischen Angriffe auf den Iran am Samstag verlegt worden. Und zwar in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku.
Der Konsularbetrieb sei bis auf weiteres eingestellt, teilte Außenministeriumssprecher Clemens Mantl am Samstag in Wien mit.
Kein Bedarf mehr an Rückholflügen
An vom Außenministerium organisierten Rückholflügen aus der Nahost-Krisenregion gebe es zudem keinen Bedarf mehr, fügte der Sprecher hinzu.
Ministerium mit Empfehlung für Touristen
Das Außenministerium empfehle dringend, die verfügbare Linienflüge, etwas aus Riad (Saudi-Arabien) oder Doha (Katar) zu nutzen. Bisher seien in vier organisierten Flügen über 800 Personen aus dem Oman, aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) nach Österreich zurückgeholt worden, am Freitag etwa 244 Personen in einer Chartermaschine aus Abu Dhabi (VAE).
Über den EU-Krisenmechanismus konnten weitere 62 Personen bei der Rückreise unterstützt werden, sagte Mantl. Mittlerweile werde der Luftraum wieder schrittweise geöffnet.
