Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abzug aus Teheran

Iran-Krieg dauert an: Österreich verlegt Botschaft

Außenpolitik
07.03.2026 15:42
Die Lage im Iran bleibt angespannt: Am Samstagvormittag berichteten Staatsmedien von schweren ...
Die Lage im Iran bleibt angespannt: Am Samstagvormittag berichteten Staatsmedien von schweren Schäden im ganzen Land.(Bild: AFP/-)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die österreichische Botschaft in Teheran ist angesichts der andauernden israelischen-amerikanischen Angriffe auf den Iran am Samstag verlegt worden. Und zwar in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku.

0 Kommentare

Der Konsularbetrieb sei bis auf weiteres eingestellt, teilte Außenministeriumssprecher Clemens Mantl am Samstag in Wien mit.

Kein Bedarf mehr an Rückholflügen
An vom Außenministerium organisierten Rückholflügen aus der Nahost-Krisenregion gebe es zudem keinen Bedarf mehr, fügte der Sprecher hinzu.

Ministerium mit Empfehlung für Touristen
Das Außenministerium empfehle dringend, die verfügbare Linienflüge, etwas aus Riad (Saudi-Arabien) oder Doha (Katar) zu nutzen. Bisher seien in vier organisierten Flügen über 800 Personen aus dem Oman, aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) nach Österreich zurückgeholt worden, am Freitag etwa 244 Personen in einer Chartermaschine aus Abu Dhabi (VAE).

Lesen Sie auch:
Familie Knabl ist erleichtert, dass alle gut angekommen sind.
Nahost-Heimkehrer
„Das Jagdkommando war immer an unserer Seite“
04.03.2026
Kommandant im Gespräch
So läuft der Jagdkommando-Einsatz in Golfregion
05.03.2026
Nahost-Flüchtlinge
„Situation von 2015 darf sich nicht wiederholen“
06.03.2026

Über den EU-Krisenmechanismus konnten weitere 62 Personen bei der Rückreise unterstützt werden, sagte Mantl. Mittlerweile werde der Luftraum wieder schrittweise geöffnet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
07.03.2026 15:42
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
286.898 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
284.868 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
248.548 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2217 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Trump droht ++ Österreich stellt Rückholflüge ein
1467 mal kommentiert
Eine Rauchsäule in Teheran – zur Stunde fliegen Israel und die USA wieder Angriffe.
Innenpolitik
Warten auf Ergebnis: „Überraschen wir die Leute“
1184 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
Scheider im Interview
„Trete ich bei der Wahl wieder an, gewinne ich!“
Abzug aus Teheran
Iran-Krieg dauert an: Österreich verlegt Botschaft
Tag 8 im Nahost-Krieg
Trump droht ++ Österreich stellt Rückholflüge ein
SPÖ-Parteitag live
Auszählung dauert: Warten auf rotes Wahlergebnis
Krone Plus Logo
„Handelt nach Gefühl“
Trumps Geisterfahrt durch den Krieg und die Folgen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf