Hattrick! Tadej Pogacar gewinnt Strade Biance

Weltmeister Tadej Pogacar hat bei seinem Saisondebüt die unveränderte Rangordnung im Radsport mit einem überlegenen Sieg beim Schotterstraßenklassiker Strade Bianche unterstrichen. Der Slowene gewann am Samstag in der Toskana zum dritten Mal in Serie. Der 27-Jährige setzte sich 80 km vor dem Ziel in einer der schwierigsten Schotterpassagen ab und siegte rund eine Minute vor Frankreichs Jungstar Paul Seixas (Decathlon) und seinem UAE-Teamkollegen Isaac del Toro aus Mexiko.