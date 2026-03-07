Vorteilswelt
In Tierrettungs-Video

Priscilla Presley erntete Hass-Welle für Aussehen

Salzburg
07.03.2026 15:00
Priscilla Presley ist eine große Tierfreundin. In einem Pro-Tier-Video, das jüngst von Gut ...
Priscilla Presley ist eine große Tierfreundin. In einem Pro-Tier-Video, das jüngst von Gut Aiderbichl veröffentlicht wurde, erntete sie aber böse Kritik...(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Das Internet kann ein hässlicher Ort sein. Das bekam jüngst auch Priscilla Presley zu spüren. Die Ex-Frau von Elvis Presley (†1977) sprach in einem Instagram-Video vom Tierrettungshof Gut Aiderbichl über ihre Liebe zu den Vierbeinern und wurde von der Community scharf kritisiert – für ihr Aussehen.

Presley, mittlerweile stolze 80 Jahre alt, wurde für ihr Aussehen derb angefeindet. Ganz und gar nicht schmeckte der Community offensichtlich, dass die Amerikanerin schon den einen oder anderen Schönheitseingriff hinter sich hat. 

„Es ist enttäuschend zu sehen, dass Menschen aus unserer Community, die uns unterstützen und Teil dieses Ortes sind, wegen ihres Aussehens beleidigt oder bloßgestellt werden. Für solches Verhalten ist hier kein Platz“, nimmt Gut Aiderbichl in einer Online-Stellungnahme Presley in Schutz. 

Weitere Kommentarfunktionen unter dem entsprechenden Video wurden prompt ausgeschaltet. 

Im Vergleich zu anderen Hollywood-Stars geht Priscilla Presley offen mit ihrer Schönheits-OP-Geschichte um. Und auch damit, dass sie in den frühen Nullerjahren Opfer eines Pfuschers wurde.

Wohl zum letzten Mal
Was Priscilla Presley für Österreich-Besuch plant
06.03.2026
Wohl zum letzten Mal
Was Priscilla Presley für Österreich-Besuch plant
06.03.2026

Industriesilikon statt Botox
Dr. Daniel Serrano galt als renommierter Schönheitschirurg, hatte jedoch weder einen anerkannten Doktortitel noch das nötige Fachwissen. Statt Botox spritzte er seinen prominenten Kundinnen – darunter auch Priscilla Presley – Industriesilikon unter die Haut. Das Mittel wird sonst nur in der Autoindustrie als Schmiermittel verwendet. Serrano musste ins Gefängnis. 

Salzburg
07.03.2026 15:00
