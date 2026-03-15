Zehn Oscar-Anwärter, aber nur zwei große Favoriten

„Blood & Sinners“ hoch im Kurs

„Blood & Sinners“ von Ryan Coogler hat hier aber noch ein Wörtchen mitzureden. Das in den 1930er-Jahren in Mississippi angesiedelte Vampir-Drama mit viel Raum für Musik dreht sich um Afroamerikaner, die ein Juke Joint – also einen Ort zum Tanzen, Essen, Trinken und für das Glücksspiel – eröffnen. In der ersten Nacht tauchen Vampire auf, die sich an ihrem Blut laben und sie auf ihre Seite ziehen wollen. Und auch Ku-Klux-Klan-Mitglieder orten eine Gelegenheit, ihren Hass in Gewalttaten zu übersetzen.