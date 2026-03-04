Immer mehr Strafen an ausländische Autofahrer

Seit zehn Jahren wickelt die Bezirkshauptmannschaft Tamsweg für alle Bezirke Salzburgs die Verwaltungsstrafen an ausländische Verkehrssünder ab. Von rund 20.000 Strafen zu Beginn ist die Zahl mittlerweile auf mehr als 230.000 pro Jahr angewachsen.
Wenn ausländische Autofahrer auf Salzburgs Straßen ins Radar fahren, machen sie wenig später per Post Bekanntschaft mit der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg. Denn die Lungauer BH ist das Kompetenzzentrum für Verwaltungsstrafverfahren in Salzburg. Seit nunmehr zehn Jahren bündelt die Bezirkshauptmannschaft Tamsweg die Vollziehung der sogenannten CBE-Richtlinie (Cross-Border Enforcement Directive) aller Bezirke. Diese zielt darauf ab, die grenzüberschreitende Durchsetzung von Verkehrsverstößen innerhalb der Europäischen Union zu verbessern.
2015 zählte die BH Tamsweg noch rund 20.000 Verwaltungsstrafen an ausländische Lenker. Aktuell ist das Volumen auf etwa 230.000 geführte CBE-Verfahren einschließlich Vollstreckung in den jeweiligen Landessprachen angewachsen.
„Verkehrsregeln gelten für alle“
Insgesamt hatte die Tamsweger Behörde im Jahr 2024 exakt 312.414 Anzeigen sowie rund 470.000 Schriftstücke bearbeitet und etwa 10.000 Exekutionsverfahren abgewickelt. Darunter waren auch die 230.000 Anzeigen gegen ausländische Verkehrssünder.
Der für Verkehr zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll sagt: „Verkehrsregeln gelten für alle – egal ob aus dem In- oder Ausland. Es ist dabei nicht nur eine Frage der Fairness gegenüber der heimischen Bevölkerung, dass Verstöße konsequent verfolgt und Strafen auch grenzüberschreitend durchgesetzt werden: Denn so sorgen wir für mehr Verkehrssicherheit und gleiche Spielregeln auf unseren Straßen.“
