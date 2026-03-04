Immer mehr Strafen an ausländische Autofahrer

Wenn ausländische Autofahrer auf Salzburgs Straßen ins Radar fahren, machen sie wenig später per Post Bekanntschaft mit der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg. Denn die Lungauer BH ist das Kompetenzzentrum für Verwaltungsstrafverfahren in Salzburg. Seit nunmehr zehn Jahren bündelt die Bezirkshauptmannschaft Tamsweg die Vollziehung der sogenannten CBE-Richtlinie (Cross-Border Enforcement Directive) aller Bezirke. Diese zielt darauf ab, die grenzüberschreitende Durchsetzung von Verkehrsverstößen innerhalb der Europäischen Union zu verbessern.